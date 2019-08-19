Оператор въехавшего в ограждение автобуса в Перми не допускал серьезных нарушений

Фото: Карина Бурьян /ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - К перевозчику ООО "Дизель", рейсовый автобус которого въехал в бетонное ограждение в Перми, имелись лишь замечания организационного характера, сообщил журналистам начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми Анатолий Путин в понедельник.

"Скажем так, дорожно-транспортных происшествий и, тем более, с пострадавшими и погибшими данный перевозчик за последнее время не допускал", - заявил чиновник.

Путин подчеркнул, что за соблюдением правил следят разные ведомства: контроль за техническим состоянием осуществляет отдел технического контроля ГИБДД, за соблюдением лицензионных требований (наличие базы для обслуживания, наличие предрейсового осмотра техники, водительского персонала) следит управление государственного автодорожного надзора. Департамент дорог и транспорта контролирует соблюдение условий договора на перевозку пассажиров: расписания, экипировки автобуса видеорегистраторами, информаторами.

По данным чиновника, автобус был произведен в 2010 году. При этом глава департамента затруднился ответить на вопрос, когда автобус проходил техобслуживание и техосмотр, добавив, что по нормативам пассажирские автобусы должны проходить технический осмотр в аккредитованных организациях дважды в год.

Между тем, как сообщается на сайте мэрии Перми, по уточненным данным, в результате ДТП госпитализированы 35 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что в течение учебного года за пострадавшими в дорожной аварии детьми будут наблюдать психологи в детских садах и школах.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил городскому департаменту дорог и транспорта проработать вопрос о внесении в существующие и будущие контракты с перевозчиками пункта, гарантирующего надлежащее техническое состояние автобусов и контроль департамента за ним.

В интернете появилось видео момента аварии. На нем запечатлено, как автобус на большой скорости съезжает с дороги и въезжает в бетонное ограждение. Через несколько секунд рядом с местом аварии останавливается автомобиль такси, его водитель выбегает и спешит на помощь пассажирам.

Автобус мог быть неисправен

Как сообщалось, аварию могла спровоцировать техническая неисправность автобуса. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что к трагедии могли привести проблемы с рулевой тягой.

Глава Перми поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.

Возбуждено два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст.264 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Водитель автобуса задержан. Как показала проверка, в момент ДТП он был трезв.