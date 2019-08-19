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Адвокат сообщил о переходе режиссера Васильева в статус свидетеля по "делу 27 июля"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Режиссер Дмитрий Васильев, задержанный ранее по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, "перешел" в статус свидетеля, заявил "Интерфаксу" его адвокат Александра Зинуров.

"Согласно закону, если в течение десяти суток подозреваемому не будет предъявлено обвинение, то он автоматически становится свидетелем. Сегодня истекают десятые сутки, Васильев пришел в СК, где ему выдали личные вещи, обвинение предъявлять не стали, что позволяет сделать вывод, что в настоящее время он является свидетелем по делу", - сказал Зинуров.

При этом адвокат не исключил, что в ходе предварительного расследования "следствие может установить какие-то обстоятельства, и статус Васильева вновь изменится".

Режиссера Васильева задержали на несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. 9 августа он написал в фейсбуке, что его вызывали на допрос в СКР по делу о массовых беспорядках, и на следующий день стало известно, что ему не разрешили взять на допрос шприцы и инсулин, из-за чего у него резко подскочил уровень сахара в крови и его доставили в реанимацию 20-й городской больницы.

11 августа следствие попросило Басманный суд Москвы о заочном аресте Васильева, но суд вернул это ходатайство. Позже в тот же день режиссера выписали, а в ночь на 12 августа его освободили, поскольку истек срок его предварительного задержания. 13 августа Васильеву вновь стало плохо, он сам пошел в больницу, и его снова госпитализировали.

Не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошла в центре столицы 27 июля. Правоохранительные органы задержали на ней больше тысячи человек, позже было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Дмитрий Васильев

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