Фигуранта "дела 27 июля" режиссера Васильева снова положили в больницу

После первого допроса и госпитализации следственных действий с ним больше не проводили

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу. Его положили в отделение эндокринологии 20-й горбольницы, сказал его адвокат Александр Зинуров.

Васильеву стало плохо, он сам пошел в больницу, там врачи решили его госпитализировать, добавил он.

Никаких следственных действий с Васильевым пока не проводилось, на допрос его больше не вызывали, отметил Зинуров. Он предположил, что "специально затягивают доступ в дело адвокатов по соглашению".

Васильева задерживали на несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. 9 августа он написал в фейсбуке, что его вызывали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о массовых беспорядках. 10 августа стало известно, что на допрос ему не разрешили взять шприцы и инсулин, у него резко подскочил уровень сахара в крови и его доставили в реанимацию 20-й больницы.

11 августа следствие заочно попросило Басманный суд арестовать Васильева, суд вернул это ходатайство. Позднее в тот же день режиссера выписали из больницы, а в ночь на 12 августа его освободили, поскольку истек срок его предварительного задержания.

Акция 27 июля прошла в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Она не была согласована. В тот день в центре города задержали больше тысячи человек. Затем СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.