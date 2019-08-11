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В СПЧ объявили об истечении срока задержания режиссера Васильева

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин пообещал разобраться в ситуации с продолжающимся задержанием режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о беспорядках в Москве.

"48 часов (срок, на который можно задерживать без суда - ИФ) истекли, будем выяснять", - сказал Бабушкин "Интерфаксу" в воскресенье.

Первые сообщения о задержании Васильева появились 9 августа в районе 18:30.

43-летний режиссер телеканала "Доктор" Васильев был задержан по делу о массовых беспорядках. Накануне в ОНК Москвы "Интерфаксу" сообщили, что он был госпитализирован из ИВС в реанимацию 20-й горбольницы в связи с серьезными проблемами со здоровьем. По словам адвоката, Васильев страдает сахарным диабетом.

Сейчас, как сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, Васильев переведён из реанимации в палату изолятора временного содержания номер 2 ГУ МВД РФ по Москве, которая находится при 20-й горбольнице.

Представитель ОНК отметил, что после истечения 48 часов с момента задержания Васильева, следствием должен быть решён вопрос о его освобождении.

Басманный суд Москвы в воскресенье не стал рассматривать ходатайство следователя о заключении под стражу Васильева. Согласно решению суда, ходатайство возвращено следователю в порядке статьи 108 УПК ("Заключение под стражу"), которая регламентирует, что вопрос об аресте обвиняемого без его участия может быть решён, только если он объявлен в розыск.

СПЧ Дмитрий Васильев

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