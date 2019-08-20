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В Ростове-на-Дону вынесли приговор группе банкиров за хищение более 2 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону вынесли обвинительный приговор шести банкирам, обвиняемым в хищении более 2 млрд рублей из банков. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ во вторник.

По версии следствия, подсудимые Александр Григорьев, Алла Калитванская, Денис Волчков, Светлана Гуленкова, Оксана Ермакова и Ринат Юсупов в 2013 году с целью хищения денежных средств одного из коммерческих банков убедили членов правления и сотрудников кредитного учреждения в необходимости выдачи займов ряду организаций на сумму 1,4 млрд рублей.

Как отмечается, они умолчали о необеспеченности обязательств заемщиков перед банком, а также о том, что эти юридические лица на самом деле фиктивные заемщики и полученные ими деньги не будут возвращены в банк.

Позднее они использовали аналогичную схему, выведя из другого банка еще 770 млн рублей.

Суд признал подсудимых виновными по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ (организация растраты чужого имущества организованной группой, в особо крупном размере).

Как уточнили в областной прокуратуре, Григорьев приговорен к 9 годам общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года и штрафу в 1 млн рублей. Остальные обвиняемые получили от 4,5 до 8 лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В сообщении Генпрокуратуры не уточняется, о каких именно финансовых организациях идет речь. Однако ранее сообщалось, что банками, выдававшими кредиты фиктивным организациям, являлись ООО КБ "Донинвест" и ОАО Банк "Западный". Александр Григорьев являлся их фактическим собственником, Алла Калитванская - председателем правления "Донинвеста". Ее первым заместителем была Светлана Гуленкова, а вице-президентом банка выступал Денис Волчков.

По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года банкиры в Москве и в Ростове-на-Дону "по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, оформленным на подставных людей". Кроме того, они фиктивно продали здание в Симферополе, которое им не принадлежало.

В результате банкам "Западный" и "Донинвест" причинен ущерб в размере более 2,18 млрд рублей. Для обеспечения возмещения вреда был наложен арест на имущество стоимостью свыше 2,52 млрд рублей.

Григорьев был задержан в Москве в ноябре 2015 года.

Ростов-на-Дону

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