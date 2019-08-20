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Закупку противогазов в Архангельской области одобрили еще в 2018 году

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Закупка нового имущества для аварийно-спасательных формирований Архангельской области, в том числе противогазов, является плановой и не связана с какими-либо конкретными событиями, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального правительства.

Взрыв на полигоне под Архангельском

По словам руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона Александра Уварова, заявка на покупку противогазов была одобрена правительством области еще в 2018 году и тогда же включена в закон об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов - для приобретения в 2019 году.

Ранее сообщалось, что правительство Архангельской области планирует закупить 1,2 тыс. фильтрующих гражданских противогазов. Заявка была размещена на портале госзакупок 13 августа. Предполагается, что один противогаз обойдется примерно в 3,8 тыс. рублей, таким образом начальная, то есть максимальная, цена контакта составляет 4,6 млн рублей.

8 августа на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. Жертвами взрыва стали семь человек: пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны РФ.

Власти Северодвинска и Росгидромет сообщали, что в день взрыва радиационный фон ненадолго вырос, но вскоре вернулся в норму.

Архангельская область

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