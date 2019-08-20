Минздрав РФ отчитался о росте продолжительности жизни с опережением плана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России вырос до 73,7 года - с опережением планов правительства.

"По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 лет", - сказала Скворцова на совещании у президента РФ Владимира Путина в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Она отметила, что показателя удалось добиться за счет существенного снижения числа смертей за полгода, на 28 тыс. человек.

"Фактически, мы сейчас находимся уже на исполнении плана 2020 года", - добавила Скворцова.

Глава Минздрава также заявила, что показатель младенческой смертности существенно снизился по оперативным данным Росстата за первое полугодие нынешнего года.

"Мы достигли показателей младенческой смертности, которые планировали достичь только в 2023 году - 4,7 (случаев на 1 тыс. родившихся живыми - ИФ). И, фактически, мы входим в когорту, перечень лучших стран мира по показателям материнской и младенческой смертности", - сказала Скворцова.

Согласно информационной справке Минздрава, показатель младенческой смертности в 2018 году составлял 5,1 на 1 тыс. рожденных живыми. За полгода он снизился на 0,4, хотя в прогноз был заложен рост показателя по итогам 2019 года до 5,4.