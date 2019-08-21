Беглов поручил установить скворечники в парках Петербурга

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил установить скворечники во всех городских парках, "чтобы птицы могли посещать эти парки, чтобы им тоже было удобно". Он сообщил об этом, осматривая результаты работ по благоустройству в Пионерском парке.

Он обратил внимание, что при благоустройстве парков важно сохранять благоприятные условия для животных.

По словам Беглова, в парке Академика Сахарова, который находится рядом с Пионерским и который начнут благоустраивать в 2020 году, есть белки.

"Когда будут проводить там работы, их важно не распугать, нужно сделать для них кормушки. Живность надо сохранять. Я дал команду во всех парках обязательно установить скворечники, чтобы птицы могли посещать эти парки, чтобы им тоже было удобно. Мы не должны уничтожать их среду, а, наоборот, должны создавать благоприятную", - сказал врио губернатора.

По данным аппарата губернатора, сейчас в городе идут работы на 145 объектах - общественных пространствах и дворах - в разных районах города. Из 50 парков и скверов, запланированных к благоустройству, половина полностью готова. На других работы выполнены на 85-90%.