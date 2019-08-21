СК Ростовской области проверит врачей после ампутации руки 11-летнему мальчику

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области 11-летний мальчик сломал руку, под гипсом у него началась гангрена, и руку пришлось ампутировать. Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о том, что это случилось, потому что врачи неправильно оказали ему первую помощь, сообщили в областном главке СКР.

Проверкой займется Зерноградский межрайонный следственный отдел.

Пресс-служба областного Минздрава подтвердила, что ребенку ампутировали руку по жизненным показаниям. Его уже перевели из реанимации в хирургическое отделение, угрозы его здоровью нет, но у него сильная психологическая травма, сказали в ведомстве.

Ранее письмо матери мальчика опубликовал телеграм-канал "Ростов №1", сообщает "Блокнот". По ее словам, ребенок упал и сломал руку в станице Мечетинская 10 августа. В станичной больнице ему наложили шину и отправили в Зерноград. Там в больнице ему диагностировали открытый перелом и под общим наркозом наложили гипс. Все выходные рука продолжала сильно болеть, в станичной больнице ему не помогли. На приеме у хирурга днем в понедельник 12 августа оказалось, что рана под гипсом загноилась. В областной детской клинической больнице мальчику диагностировали газовую гангрену. 13 августа консилиум решил, что руку спасти нельзя и необходима срочная ампутация.

"Угроза жизни была колоссальная. Инфекция распространялась очень быстро", - заявила региональному изданию "161.Ru" замглавврача областной больницы по лечебной работе Наталья Приходько. По ее мнению, нельзя сказать, кто виноват в этой ситуации и что открытая рана всегда создает риск заражения крови.