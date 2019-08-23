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Спасатели усилили группировку в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Дополнительная группа из 30 специалистов Амурского спасательного центра МЧС России направлена в пятницу из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, где прогнозируется подъем уровня воды в реке Амур выше отметки "опасное явление".

Усиленная группировка Амурского спасательного центра МЧС России состоит из 30 человек и четырех единиц техники. Спасатели везут в Комсомольск-на-Амуре плавсредства, аварийно-спасательный инструмент и другое снаряжение, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Уточняется, что группа будет оказывать помощь местной власти в подготовке к возможному паводку и проводить работы по мониторингу обстановки.

Как сообщалось, согласно прогнозу, уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре может подняться выше ранее прогнозируемых отметок и достигнуть 750 см, что на метр больше отметки "опасное явление".

Хабаровский край

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