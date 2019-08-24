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В хабаровском МЧС предупредили о риске повышения уровня Амура на полметра

В хабаровском МЧС предупредили о риске повышения уровня Амура на полметра
Пригород Комсомольска-на-Амуре. Архивное фото
Фото: Игорь Ленкин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Уровень реки Амур возле города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края за сутки увеличился почти на 20 см и в ближайшие два дня, как ожидается, будет подниматься с таким же ускорением.

"У Комсомольска-на-Амуре уровень Амура за сутки увеличился на 19 см и составляет 619 см, при неблагоприятном явлении - 450 см, опасном явлении - 650 см. По прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС (управления гидрометеослужбы - ИФ) в ближайшие двое суток подъем на участке Комсомольск-на-Амуре - Богородское продолжится на 30-40 см", - говорится в сообщении регионального МЧС России.

В субботу из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре направлено дополнительно две единицы техники Амурского спасательного центра МЧС России.

Внимание всех заинтересованных структур сосредоточено на защите инфраструктуры и жилищного фонда города. Проводятся работы по укреплению дамб и наращиванию их высоты, защите основания от размыва волнами с помощью водонепроницаемых материалов. Грузовыми автомобилями завозятся песок, щебень, обломки скальных пород. Для выполнения этой работы привлечено более 30 автомобилей. К исходу пятницы завезено уже более 35 тыс. куб. м материалов.

Как сообщалось, при неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 31 августа-2 сентября уровень воды в реке возле Комсомольска-на-Амуре может достичь 700-750 см.

Хабаровский край

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