В Думе предложили ответить на испытания США ракеты новым Карибским кризисом

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД, стало бы размещение российских ракетных систем в Венесуэле. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

В частности, он заявил "Интерфаксу"что можно просто провести соответствующие переговоры с Каракасом.

"Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис-2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев", - убежден Шерин.

Как пояснил парламентарий, если разместить такую систему в Венесуэле, США будут более аккуратно себя вести, поскольку Вашингтон понимает только грубую силу, а цивилизованный диалог бесполезен.

Размещение ракетных систем в Венесуэле, по его словам, будет для США более болезненным, чем размещение ракет при советской власти на Кубе: "опрос не только в расстоянии, но и в уязвимости".

Кроме того, он отметил, что Венесуэла - нефтяное государство, которое в состоянии оплатить у себя на территории размещение ракетных систем.

Об испытании новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД, было сообщено 19 августа. Сами испытания прошли днем раньше.

В Пентагоне заявили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета", и подчеркнули, она была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

23 августа президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы для страны и подготовить исчерпывающие меры по симметричному ответу.