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Кремль счел испытания ракеты в США итогом длительной подготовки к подрыву ДРСМД

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о чем свидетельствуют проведенные в США испытания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что новость об испытаниях американской ракеты средней дальности в неядерном исполнении "подоспела" вчера во время общения Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД", - указал Песков, добавив, что за несколько дней, недель или месяцев "подобные испытания подготовить просто невозможно".

По его мнению, это лишний раз доказывает, что "действия не России, а США привели к слому ДРСМД".

19 августа Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД. В военном ведомстве США отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета". В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

В свою очередь издание Defense News отметило, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.

2 августа США вышли из ДРСМД. В ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

5 августа Путин поручил министерству обороны, МИД и Службе внешней разведки (СВР) "самым тщательным образом" наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

Путин заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Российская сторона при этом обязуется не размещать РСМД наземного базирования "в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства".

При этом Путин подчеркнул, что РФ готова возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

РФ США ДРСМД

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