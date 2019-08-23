Росгвардия предложила передавать ей земли и помещения на время спецопераций

На частную собственность и памятники культуры ведомство не претендует

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Росгвардия предложила передавать ее войскам в безвозмездное пользование недвижимость, находящуюся в собственности регионов и муниципалитетов, на время спецопераций. Проект такого постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Эта новелла не коснется имущества частных лиц, заверил пресс-секретарь Росгвардии Валерий Грибакин. Он пояснил, что земли и помещения регионов и муниципалитетов могут потребоваться при проведении контртеррористических операций, при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач, связанных с обеспечением безопасности. Для примера он привел паводки в Иркутской области: туда быстро направили группировку гвардейцев, но на местах их нужно где-то селить, кормить и лечить.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что проработка процедуры предоставления Росгвардии зданий, сооружений и земель на время выполнения служебных и боевых задач и подготовки к ним, предусмотрена положениями закона о войсках Нацгвардии. Однако до сих пор не приняты подзаконные акты, которые прописывали бы процедуру этой передачи имущества.

В Росгвардии считают, что принятие такого постановления не повлечет дополнительных расходов из бюджета и не вызовет негативных "социально-экономических, финансовых и иных последствий".

Из проекта документа следует, что Росгвардия планирует получать помещения и участки земли по запросу, который чиновники будут рассматривать в течение десяти дней. Если будет требоваться немедленная спецоперация, запрос будет устным и рассмотреть его нужно будет в течение суток. Передача объекта будет закреплена в договоре, каждый объект будет прописан в отдельном акте, прилагаемом к договору. Росгвардия не претендует на памятники культуры и истории или на зоны с особыми условиями использования территорий. Ведомство обяжет свои войска возвращать имущество в исправном состоянии и оплачивать расходы на их содержание и обеспечение коммунальными услугами.