В России собрались регламентировать езду на электросамокатах и гироскутерах

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство транспорта России подготовило проект постановления, регулирующий правила дорожного движения для пользователей электромеханических транспортных средств (ЭМТС) - электробайков, электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес.

Соответствующий ответ начальника ГИБДД России Михаила Черникова на запрос замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова в пятницу распространила пресс-служба депутата. Кроме того, МВД России планирует до конца года завершить исследование об административно-правовом статуса участников дорожного движения на подобных транспортных средствах.

Нилов предложил главе ГИБДД обновить Правила дорожного движения с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев.

Пешеходы не видят и не слышат

В мае этого года сообщалось, что Мосгордума может предложить правительству РФ внести изменения в ПДД на предмет использования индивидуальных транспортных средств на электрической тяге - гироскутеров, сегвеев и моноколес.

"Все эксперты, которые присутствовали, сошлись во мнении, что необходимо внести изменения в ПДД. Вопрос в том, как классифицировать данные транспортные средства: по мощности или по скоростному режиму? Также нужно регламентировать использование индивидуальных средств защиты при их использовании", - сказала в мае председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что "в Москве самое большое количество транспортных средств на электрической тяге, их количество увеличивается, они бесшумные, пешеходы их не видят и не слышат". По его мнению, при регулировании использования таких средств передвижения нужно рассмотреть несколько вопросов: использование их на тротуарах и пешеходных дорожках, в парках, скверах и общественных пространствах, а также касающихся перевозки и хранения этих средств.

Тонкий вопрос

Замначальника правового управления ГУ МВД по Москве Михаил Позднов в мае сообщил, что статистка ДТП с участием транспортных средств на электрической тяге не ведется, однако их рост вызывает озабоченность. "Внимательно следим, формулируем свои предложения. Позиция МВД такова, что данные транспортные средства приравниваются к пешеходным", - сказал он.

При этом представитель МВД подчеркнул, что ведомство волнует проблема ограничения скорости, и соответствующие решения уже приняты. "Нужно ввести какие-то критерии к классификации, которые бы позволяли их отнести к той или иной категории", - сказал Позднов.

Врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД Москве Алексей Диокин согласился, что электромеханические транспортные средства вызывают определенную озабоченность, так как могут привести к серьезным последствиям, особенно если в аварии с ними попадают дети.

Диокин считает, что с владельцами электрических транспортных средств нужно вести разъяснительную работу, а использование индивидуальных средств защиты для людей на электросамокатах должно носить рекомендательный характер. "Вопрос тонкий, нужно обсуждать с гражданами", - отметил он.