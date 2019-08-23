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Эрдоган посетит авиасалон "МАКС" и проведет переговоры с Путиным

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU -Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 27 августа, совершит однодневный визит в Москву, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что Владимир Путин и Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиасалона "МАКС".

Ранее пресс-служба президента РФ сообщала, что Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в сирийском Идлибе.

По информации агентства "Анадолу", Эрдоган заявил Путину, что действия сирийской правительственной армии в Идлибе привели к серьезному гуманитарному кризису в регионе.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган МАКС

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