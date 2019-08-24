В Калужской области убит 92-летний ветеран войны

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следствие в Калужской области возбудило уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается в субботу на сайте СК РФ.

Согласно сообщению, 24 августа по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний житель Малоярославца. По версии следствия, он является наркоманом, а убийство совершил ради кражи денег. Задержанного допросили, следствие будет просить о заключении подозреваемого под стражу.

По данным следствия, 20 августа в городе Малоярославец Калужской области в квартире было обнаружено тело 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны с телесными повреждениями. Пожилого мужчину ударили не менее десяти раз.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщила "Интерфаксу" врио начальника пресс-службы УМВД по Калужской области Наталья Горохова, подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на железнодорожной станции в Калуге.

"20 августа в полицию поступило заявление от сына погибшего ветерана, обнаружившего тело отца. Поиски предполагаемого убийцы продолжались четыре дня. В субботу утром подозреваемый был задержан на станции Калуга-1 в ходе оперативных мероприятий. Все эти дни он находился в областном центре, уехав из Малоярославца и пытаясь скрыться", - сказала Горохова.