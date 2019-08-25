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Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии города Новочеркасск (Ростовская область), из которой в воскресенье сбежал заключенный, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Как рассказали в пресс-службе, по данным следствия, 25 августа осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, совершил побег, оставшись без должного надзора.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), в настоящее время следователи устанавливают конкретных должностных лиц, которые допустили халатное отношение к службе.

Как сообщается на сайте ФСИН России, сбежавший из исправительной колонии заключенный Александр Гросс является уроженцем Ростовской области, он был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным местных СМИ, у Гросса ранее уже были две судимости, выйти из колонии-поселения он должен был примерно через три года.

Ростовская область ФСИН СКР

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