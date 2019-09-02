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Во ФСИН рассказали о поисках беглого убийцы в Ростовской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сбежавший из колонии-поселения в Новочеркасске заключенный может находиться в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает 2 сентября пресс-служба ГУФСИН России по региону.

В пресс-службе добавили, что сбежавший из колонии Александр Гросс одет в синие шорты, футболку в черно-синюю полоску и черные сланцы. Может искать временную работу на сельскохозяйственных объектах, отметили в управлении ФСИН. Возможный способ передвижения беглого преступника - попутные автомобили.

Уроженец Ростовской области Гросс был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По данным местных СМИ, у Гросса ранее уже были две судимости. Выйти из колонии-поселения он должен был примерно через три года.

Как сообщалось, Гросс сбежал из ИК-14 в Новочеркасске 25 августа. Заключенный должен был быть переведен в колонию строгого режима за нарушение распорядка. По факту халатности должностных лиц исправительной колонии Новочеркасска возбуждено уголовное дело.

Александр Гросс ФСИН Новочеркасск Ростовская область

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