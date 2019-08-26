В Новочеркасске годовалый ребенок умер от удара о потолочный вентилятор

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Новочеркассе в ресторане молодой мужчина подбросил годовалую девочку вверх, она ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол. Несколько дней спустя она умерла в больнице от травм. Расследование по факту проведут следователи Новочеркасса, сообщила пресс-служба управления СКР по Ростовской области.

Инцидент в ресторане произошел 17 августа. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и умер 25 августа. Издание "Ерш. Новочеркасск" пишет, что, по предварительным данным, девочку подбросил 34-летний крестный.

Уголовное дело по факту возбудили в полиции по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. После смерти девочки дело передали в Следственный комитет.