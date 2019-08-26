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Замдиректора ФСИН предложил передать тюремную медицину Минздраву

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Замдиректора ФСИН Валерий Максименко предложит передать тюремную медицину в ведение Министерства здравоохранения. Он заявил об этом в эфире радио "Говорит Москва".

Максименко обратится для этого к директору ФСИН Геннадию Корниенко, со следующей недели служба начнет консультации по этому вопросу с Минюстом и Минздравом.

"У нас получилось на сегодня лучше, чем где бы то ни было. Но должно быть еще лучше", - сказал чиновник и отметил, что по его данным, в местах лишения свободы люди умирают в 2,5 раза реже, чем в целом по стране.

Сейчас за здоровьем осужденных, арестованных и сотрудников ФСИН следит Управление организации медико-санитарного обеспечения в структуре службы.

ФСИН Валерий Максименко Минздрав Геннадий Корниенко

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