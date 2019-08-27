Мэр Киселевска обязал журналистку согласовать с ним вопросы для интервью с горожанами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Кемеровской области глава Киселевска Максим Шкарабейников потребовал от главного редактора издания "Новости Киселевска" Натальи Зубковой список вопросов и количества опрашиваемых горожан, у которых она хотела взять интервью на тему экологии и здоровья. Об этом "Интерфаксу" рассказала сама Зубкова. В июне жители Киселевска пожаловались на плохую экологию и попросили убежища в Канаде.

Журналистка сообщила, что о планах провести опрос - "встретиться где-нибудь на улице и поговорить" она сообщила в соцсетях и уведомила об этом власти. В ответ она получила от мэра вопрос о количестве опрашиваемых и списке вопросов. Она отметила, что не знает, сколько человек захотят прийти и ответить на ее вопросы. Она собирается спросить у Шкарабейникова, на каком основании должна согласовывать уличный опрос.

"Сейчас я хочу собрать мнения у людей на тему онкологии, которая активно стала проявляться у жителей в последнее время, диабета, а также отсутствие инсулина и других лекарств в медучреждениях области. Это не митинг, не собрание, это обычное уличное интервью", - сказала она.

По словам Зубковой, в июне глава города жаловался на нее в прокуратуру, утверждая, что она проводит уличные акции, не согласуя их с властями, чем подвергает себя и горожан опасности. После этой жалобы ее вызывали в полицию, где она говорила, что встречается с людьми для сбора материалов для своих публикаций.

В пресс-службе администрации Киселевска сказали, что Шкарабейников не согласует с ними свои письма и другие личные инициативы, комментировать запрос к Зубковой там не стали.

"Прошу сообщить перечень конкретных вопросов, планируемых к обсуждению", — цитирует "Тайга.Инфо" письмо Шкарабейникова Зубковой. Ранее чиновник говорил этому изданию, что "любое мероприятие, которое собирает на улице Киселевска большое количество людей", должно согласовываться в властями.

В феврале 2019 года на встречу с Зубковой в поселке Афонино пришли 200 человек, которые рассказали ей о проблемах с питьевой водой и угольной пылью, напоминает "Тайга.Инфо". "Новости Киселевска" первыми сообщили о подземном пожаре в шахте рядом с жилыми домами и о червях в местном водопроводе.

Шкарабейников был назначен мэром в декабре 2018 года.

Ранее в августе городской суд Киселевска оштрафовал гражданку США Алину Симоне на 2 тысячи рублей. Шкарабейников пожаловался, что она вела съемку его встречи с жителями города в связи с подземным пожаром. Суд решил, что она вела запись для американских СМИ, то есть, занималась журналистикой, хотя въехала в Россию по туристической визе и не имела права работать.

В Киселевске находятся около десятка угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик, в том числе в черте городе. Угольные отвалы от разрезов, начавших работу в 50-е годы ХХ века, находятся на расстоянии менее 1 км от центра города. В 1962 году в городе проживало 142 тысячи человек. На 1 января 2017 года, по данным Росстата, в Киселевске жили 90 980 человек. В июне 2019 года жители Киселевска в видеообращении к к премьер-министру Канады Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу пожаловались на плохую экологию из-за подземных пожаров и попросили убежища в Канаде.