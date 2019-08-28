Глава ГИБДД вновь предложил ограничить скорость перевозки детей

Кроме того, он высказался за преподавание школьникам автодела

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В ГИБДД РФ предлагают законодательно запретить перевозить детей с высокой скоростью.

"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.

По его словам, "подавляющее большинство происшествий с участием детей произошли по причине нарушений Правил дорожного движения водителями". В этом году было составлено более 397,5 тыс. административных материалов о нарушении правил перевозки детей, сообщил Черников.

Кроме того, в ГИБДД предложили учить школьников азам автомобильного дела. "Предлагаем ввести модуль автодело в рамках предмета "технология", - сказал начальник ГИБДД.

Ранее Черников уже предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час. "Но в аппарате главка был ответ, а как мы будем это администрировать? А зачем наказывать? Мы внесем это в ПДД. Давайте внесем эти изменения ", - сказал Черников 23 апреля на конференции "Безопасная дорога"

В беседе с журналистами Черников пояснил, что данная новелла необходима для того, чтобы у водителей сформировалось правильное отношение к необходимости скоростных ограничений при перевозке детей. Он отметил, что внесение новых норм в правила дорожного движения (ПДД) не направлено на их ужесточение.

"Сегодня есть ограничения скорости, люди должны понимать: запрещённая скорость нужна, чтобы чувствовать себя безопасно. Если я ребенка посадил в машину, то я реально должен ехать медленнее", - сказал Черников. По его мнению, понимание этих норм должно формироваться в автошколе.

При этом глава ГИБДД пояснил, что снижение скорости именно на 20 км в час обусловлено тем, что "каждый километр составляет 3% тяжести последствий".