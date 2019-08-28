Правительство предложило порядок учета коренных малочисленных народов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о механизме учета представителей коренных малочисленных народов. Он нужен, чтобы им можно было адресно и единообразно предоставлять положенные им социальные и экономические льготы.

Учитывать таких граждан предлагается по их добровольным заявлениям, а также на основании сведений органов госвласти, органов местного самоуправления и общин. Вести учет предложили Федеральному агентству по делам национальностей. Брать с представителей коренных народов за это плату не предполагается.

Порядок ведения списка списка и предоставления власти и фондам содержащейся в нем информации будет определять правительство.

Законопроект подготовили в ФАДН по поручению президента России, сформулированому после заседания Совета по межнациональным отношениям 20 июля 2017 года.

Действующие законы дают коренным малочисленным народам право на защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни, приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов, льготное пенсионное обеспечение и налогообложение, замену военной службы альтернативной гражданской службой, осуществление территориального общественного самоуправления с учётом национальных традиций. При этом до сих пор не урегулирован порядок определения лиц, относящихся к таким народам, отметили в пресс-службе правительства.

По данным ФАДН, сейчас в России насчитывается 40 малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, их представители традиционно проживают в 28 регионах.