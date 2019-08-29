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Поисковым сетям дадут шесть часов на удаление пиратских ссылок

Поисковиков подключат к реестру ссылок с пиратским контентом

Поисковым сетям дадут шесть часов на удаление пиратских ссылок
Московский офис Mail.ru Group
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и интернет-компании при участии Роскомнадзора подготовили поправки в закон "Об информации", согласно которым функционирующие в РФ поисковые системы будут обязаны подключаться к спецреестру пиратских ссылок и в течение шести часов удалять нелегальный контент, сообщила в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на текст соответствующего документа.

"Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, говорится в поправках в закон "Об информации". Они разработаны совместно сотрудниками крупнейших телекомпаний, онлайн-кинотеатров, а также "Яндекса" и Mail.ru Group, модерировал процесс Роскомнадзор", – говорится в публикации.

Согласно поправкам, правообладатели смогут выбирать одобренную Роскомнадзором компанию, которая станет в их интересах вести специальный реестр пиратских ссылок. После чего поисковые системы будут обязаны в течение десяти рабочих дней подключиться к реестру и затем удалять пиратские ссылки в течение шести часов после их появления в реестре. При этом число реестров не ограничено, поясняет газета.

Представитель Роскомнадзора подтвердил изданию, что поправки по удалению пиратских ссылок из поисковиков готовы и направлены на согласование в администрацию президента. Впоследствии они будут переданы в комитет по информационной политике Госдумы РФ, который продолжит работу над документом и внесет на рассмотрение парламента.

Роскомнадзор Яндекс Mail.ru Group

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