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Суд в Новосибирске отказался снять кандидатуру действующего мэра Локтя с выборов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска в четверг отказался удовлетворить иск кандидата от "Справедливой России" Виктора Козодоя об отмене регистрации на выборах действующего мэра Анатолия Локтя, баллотирующегося на новый срок.

Иск был подан к городскому избиркому и непосредственно к Локтю. В нем бывший вице-губернатор Новосибирской области Козодой, отмечает, что агитация за действующего мэра преподносится как информирование горожан с помощью спецвыпусков газет, финансируемых из бюджета Новосибирска.

Представитель избиркома в суде заявил, что ранее избирательная комиссия изучила один из спецвыпусков, о котором говорил Козодой, но не сочла его агитацией, и позже это решение никто не обжаловал.

Представитель действующего мэра отверг претензии в незаконной агитации. По его словам, упомянутые печатные материалы являются информационными, к одной из газет мэрия не имеет отношения. Прокурор также не усмотрел в них признаков агитации.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

Избирком города зарегистрировал на выборы 17 кандидатов, один из них позже сам отказался от участия, а еще регистрацию еще одного аннулировали, так как Верховный суд РФ приостановил деятельность выдвинувшей его партии. В числе претендентов на пост мэра города остаются Локоть (КПРФ), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин ("Родина") и самовыдвиженец, координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко.

Новосибирск Анатолий Локоть

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