Минтранс выделит 5,6 млн рублей на систему защиты самолетов от птиц

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ планирует выделить более 5 млн рублей на создание новой системы орнитологической безопасности аэропортов, сообщает в четверг газета "Известия".

"Согласно условиям размещенного тендера, максимальная стоимость работ по обеспечению орнитологической безопасности полетов воздушных судов оценивается Минтрансом в 5 596 853,19 рубля", - отмечается в публикации.

По данным газеты, разработчики системы помимо всего прочего должны будут найти подходы к собственникам аэропортов, чтобы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне. Кроме того, от участников тендера ждут изучения опыта госргулирования в этой сфере в США, ЕС, Канаде и Австралии.

При этом в министерстве транспорта РФ не стали комментировать изданию этот тендер, отметив, что вся необходимая информация есть в конкурсной документации.

Утром 15 августа пассажирский Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, вскоре после вылета совершил аварийную посадку на кукурузном поле. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы.