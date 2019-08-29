"Платон" и экологический сбор пока не будут включены в Налоговый кодекс

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ существенно откорректировал проект закона о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс, который вызывал серьезную обеспокоенность у крупнейших бизнес-объединений.

Изначально планировалось включить в НК шесть платежей: плату за негативное воздействие на окружающую среду, утилизационный сбор, экологический сбор, курортный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, а также плату в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам транспортными средствами массой свыше 12 тонн ("Платон").

Как сообщил источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, по итогам проведенных консультаций решено на первом этапе - с 2021 года - включить в НК только три платежа: утильсбор на автомобили, отчисления операторов связи и курортный сбор. Доклад по этому вопросу Минфин направил в правительство, сказал собеседник агентства.

Что касается "Платона", то его включение в НК в виде налогового сбора потребовало бы передачи налоговым органам полномочий по его администрированию и внесения существенных изменений в концессионное соглашение между Росавтодором и оператором системы - ООО "РТ-Инвест Транспортные системы", отмечает Минфин. Поэтому ведомство предлагает дождаться окончания срока действия концессии (2027 год) и уже тогда принимать решения о "погружении" "Платона" в Налоговый кодекс.

При включении в НК РФ платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора (в части товаров и упаковки) и передаче функций по их администрированию налоговым органам, нужно учитывать, что основные технологические процессы "имеют отраслевой характер и для проверки правильности их исчисления требуются специальные знания и оборудование, которыми в настоящее время обладают сотрудники Росприроднадзора", отмечает Минфин. Возникнет дублирование функций, что приведет к допрасходам бюджета.

Кроме того, с 2014 года "начата масштабная работа по реализации проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в РФ", пишет ведомство. "В связи с этим в условиях не закончившейся трансформации системы экологического нормирования, перехода российской промышленности на принципы наилучших доступных технологий с изменением действующего порядка нормирования негативного воздействия на окружающую среду (...) включение в НК РФ платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора представляется преждевременным", - отмечает Минфин. К этому вопросу ведомство предлагает вернуться в 2026 году.

Первую версию законопроекта о переносе ряда неналоговых платежей в НК Минфин внес в правительство в марте. Представители крупного бизнеса не раз высказывали обеспокоенность этим законопроектом, тема, в частности, обсуждалась на съезде РСПП с участием президента Владимира Путина. В начале апреля первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов провел совещание с участием глав бизнес-объединений, по итогам которого была достигнута договоренность о том, что перевод регулирования неналоговых платежей в НК в случае его одобрения парламентом должен вступить в силу не ранее 1 января 2021 года.