Суд прекратил уголовное дело против миллиардера Эпштейна после его смерти

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Суд прекратил уголовное преследование покончившего с собой в тюрьме миллиардера Джеффри Эпштейна, сообщил в четверг телеканал CNBC.

"Прекращение дела окружным судьей США Ричардом Берманом по обоим пунктам обвинения против Эпштейна в ответ на запрос прокуроров было формальностью, учитывая его смерть", - сообщает телеканал.

Эпштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, покончил с собой в тюрьме, где он находился в ожидании суда. При этом ранее он уже пытался лишить себя жизни, находясь в заключении. Американские СМИ сообщали, что сотрудники тюрьмы нарушили требование мониторить состояние заключенного и регулярного проверять его после попытки суицида.

В 2008 году Эпштейна обвинили в склонении несовершеннолетних девушек к проституции. В итоге он был приговорен лишь к 13 месяцам тюрьмы. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ.

Данная история вновь стала актуальной ранее в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке. Как напоминают американские СМИ, финансист общался с нынешним президентом США Дональдом Трампом, экс-лидером Биллом Клинтоном и сыном Елизаветы II принцем Эндрю.