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Гендиректор Apollo уйдет в отставку из-за связей с Эпштейном

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Леон Блэк планирует покинуть пост генерального директора американской инвесткомпании Apollo Global Management Inc. после независимой проверки его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Проверка, которую в течение нескольких месяцев проводила юридическая фирма Dechert LLP, не выявила никаких свидетельств того, что Блэк был причастен к преступной деятельности Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях сексуального характера.

Согласно отчету Dechert, содержание которого было раскрыто в документах, предоставленных Apollo в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в период с 2012 по 2017 годы Блэк выплатил Эпштейну в общей сложности $158 млн за консультации по вопросам налогообложения и имущественного планирования, а также связанные с этим услуги. Это гораздо больше, чем было известно ранее, отмечает The Wall Street Journal.

В октябре прошлого года Блэк попросил комитет независимых директоров Apollo начать проверку его взаимоотношений с Эпштейном, который покончил с собой в августе 2019 года в тюрьме Манхеттена. Таким образом он надеялся развеять опасения государственных пенсионных фондов и других учреждений, инвестирующих в Apollo, некоторые из которых грозились приостановить дальнейшие инвестиции после сообщения газеты The New York Times о том, что Блэк заплатил Эпштейну по крайней мере $50 млн.

Блэк написал письмо инвесторам фондов Apollo, сообщив, что он намерен уйти с поста CEO не позднее 31 июля 2021 года. Его место займет соучредитель Apollo Марк Роуэн, тогда как Блэк останется на посту председателя Apollo.

"Я надеюсь, что результаты проверки и соответствующие улучшения убедят вас в том, что Apollo привержен обеспечению самых высоких уровней транспарентности и управления", - написал Блэк.

В письме, которое также приводится в документах, поданных в SEC, Блэк подробно изложил и другие изменения в системе управления компанией, которые он рекомендует правлению. В их числе назначение большего числа независимых директоров и отказ от использования структуры акционерного капитала с несколькими классами акций.

Дело Эпштейна

Как сообщалось, Эпштейн умер в ожидании суда по обвинениям в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Сначала суд приговорил его к 13 месяцам тюрьмы за склонение несовершеннолетних девушек к проституции. Затем прокуратура Нью-Йорка выдвинула ему новые обвинения. После смерти финансиста его дело было закрыто.

Блэк написал инвесторам: "Важно отметить, что как Apollo, так и я самым решительным образом осуждаем достойное порицания поведение Эпштейна, и, как я уже говорил ранее, я глубоко сожалею о том, что мне пришлось иметь с ним какие-либо отношения".

Также Блэк пообещал пожертвовать $200 млн на "инициативы, направленные на достижение гендерного равенства, защиту и расширение прав и возможностей женщин", а также помощь жертвам бытового насилия, сексуальных посягательств и торговли людьми.

Apollo Леон Блэк Джеффри Эпштейн

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