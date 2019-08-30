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Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак погиб во время тренировки в Красноярском крае.

"Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию. Прощание пройдет в пятницу, 30 августа", - сообщается на сайте краевого Минспорта.

Петшак родился в 1955 году, более 40 лет занимался холодовым плаванием, являлся председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае. В 1994 году он установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Петшак участвовал в Эстафете олимпийского огня в 2013 году в Красноярске, в августе 2019 года принимал участие в традиционном эстафетном заплыве в честь Дня государственного флага Российской Федерации.

Красноярский край

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