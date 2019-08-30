Задержан экс-глава газовой компании, подозреваемый в хищении газа по "делу Арашуковых"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Задержан объявленный в розыск бывший исполнительный директораАО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков, подозреваемый в крупном мошенничестве при реализации природного газа, сообщили "Интерфаксу" в УФСБ по Карачаево-Черкесии.

"Розыск осуществлялся в рамках уголовного дела о преступлениях, совершенных организованным преступным сообществом, возглавляемым бывшим советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым", - сказал сотрудник УФСБ по КЧР "Интерфаксу".

По его словам, в четверг суд арестовал Евгамукова.

АО "Апанасенкирайгаз" и АО "Буденновскгазпромбытсервис" входят в структуру АО "Газпром газораспределение Ставрополь".

Сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову-младшему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Он был задержан 30 января на заседании Совета Федерации и вскоре арестован.

Согласно фабуле уголовного дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний также арестован, ему инкриминируется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает свое дело "политическим заказом" и что его преследование связано с тем, что его хотят лишить полномочий. Совет Федерации 22 мая проголосовал за досрочное прекращение его полномочийиз-за непредставления им в срок декларации о доходах за 2018 год.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, включая отца и сына, арестованы больше десяти человек.