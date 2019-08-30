Прокуратура завершит проверку дела группы Дятлова к началу 2020 года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Свердловской области намерена в конце 2019 - начала 2020 года завершить проверку версий гибели туристической группы Дятлова, произошедшей 60 лет назад на Северном Урале. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Пока эксперты не завершили проведение исследований", - добавили в пресс-службе.

В начале 2019 года в прокуратуре заявляли, что разбирательство в причинах гибели группы Дятлова будет закончено до осени.

В настоящее время рассматриваются три основные версии, все они связаны с природными факторами. В марте 2019-го группа прокуратуры побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проверки.

Представители же свердловского регионального общественного фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что надзорное ведомство напрасно ограничивается рассмотрением только природных версий. В июле этого года общественники подали заявление в Следственный комитет РФ (СКР) с просьбой провести расследование уголовного дела по факту гибели туристов.

Юрист, представляющий интересы родственников погибших туристов, Евгений Черноусов сообщил "Интерфаксу", что ответ из СКР пока не получен.

Загадочная гибель группы Дятлова

Трагедия, ставшая предметом расследования, произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов - две девушки и семеро молодых людей, в том числе, руководитель группы Игорь Дятлов.

Почти все туристы были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности. Поиски туристов, когда они к контрольному сроку не вышли на связь, начались 16 февраля 1959 года. Позднее выяснилось, что некоторые из туристов погибли от холода, кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла гибель людей. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.