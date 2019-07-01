Общественники подали в СКР заявление о возобновлении расследования гибели группы Дятлова

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Обращение представителей фонда "Памяти группы Дятлова", Русского географического общества и родственников погибших с просьбой возобновить расследование гибели туристов зимой 1959 года на Урале передано в Следственный комитет РФ. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" юрист Евгений Черноусов.

"Да, я сегодня (1 июля - ИФ) передал это заявление, там поставили печать на копии в Следственном комитете. Заявление получилось где-то на шести листах, и еще я приложил пояснительную записку тоже листов на семь. Объемно получилось, и все это зарегистрировано", - сказал Черноусов.

Как сообщалось, в начале года прокуратура заявила, что проведет разбирательство причин гибели группы Дятлова, намерена завершить его до осени. Рассматриваются три основные версии, все они связаны с природными факторами: лавина, снежная доска и ураган.

В марте группа прокуратуры побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки.

Однако представители фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что прокуратура зря ограничивается рассмотрением только природных версий. Общественники подготовили заявление в СКР с просьбой возобновить расследование.

Таинственная гибель группы Дятлова

Трагедия, ставшая предметом расследования, произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится как "не ходи туда").

Поиски туристов начались 16 февраля 1959 года, когда они к контрольному сроку не вышли на связь. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.