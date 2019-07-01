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Общественники подали в СКР заявление о возобновлении расследования гибели группы Дятлова

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Обращение представителей фонда "Памяти группы Дятлова", Русского географического общества и родственников погибших с просьбой возобновить расследование гибели туристов зимой 1959 года на Урале передано в Следственный комитет РФ. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" юрист Евгений Черноусов.

"Да, я сегодня (1 июля - ИФ) передал это заявление, там поставили печать на копии в Следственном комитете. Заявление получилось где-то на шести листах, и еще я приложил пояснительную записку тоже листов на семь. Объемно получилось, и все это зарегистрировано", - сказал Черноусов.

Как сообщалось, в начале года прокуратура заявила, что проведет разбирательство причин гибели группы Дятлова, намерена завершить его до осени. Рассматриваются три основные версии, все они связаны с природными факторами: лавина, снежная доска и ураган.

В марте группа прокуратуры побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки.

В РоссииПрокуратура собралась до осени завершить расследование гибели группы ДятловаЧитать подробнее

Однако представители фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что прокуратура зря ограничивается рассмотрением только природных версий. Общественники подготовили заявление в СКР с просьбой возобновить расследование.

Таинственная гибель группы Дятлова

Трагедия, ставшая предметом расследования, произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится как "не ходи туда").

Поиски туристов начались 16 февраля 1959 года, когда они к контрольному сроку не вышли на связь. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

СКР Игорь Дятлов перевал Дятлова

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