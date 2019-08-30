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Найденной в лесу на третьи сутки девочке волонтеры подарили жилет и торт с медведем

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде выписали из больницы пятилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу и была найдена на третий день, сообщили в пресс-службе областного Минздрава. Нашедшие ее волонтеры подарили ей спасательный жилет со светоотражающими элементами и торт, а также зонтик, цветы и шарики.

Торт покрыт зеленой глазурью и изображает опушку леса с елками и ромашками.

"На торте изображено, как Зарина выходит из леса, а медведи ей машут рукой "До свидания!"", - сказала журналистам участница поискового отряда "Рысь".

Зарина пропала из дома 18 августа днем. Ее родители рассказали, что приехали с ней в гости к бабушке с дедушкой в деревню Степановка в Вознесенском районе. Девочку уложили спать днем, ей не спалось, и вскоре взрослые обнаружили, что она исчезла. В поисках участвовали около тысячи человек, в том числе сотрудники полиции, СКР, МЧС, военные и волонтеры.

В зоне поиска слышали рычание медведя и видели его следы.

На третий день девочку нашли. Она сразу попросила у спасателей воды и торт.

Ее госпитализировали с обезвоживанием и затем перевели в больницу в областной центр.

Нижегородская область Нижний Новогород МЧС Минздрав Рысь

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