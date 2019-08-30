Отключенный в пятницу спутник группировки "ГЛОНАСС" снова заработал

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Аппарат "ГЛОНАСС", ранее выведенный из состава спутниковой группировки, снова функционирует по своему целевому назначению, сообщает "Роскосмос".

Утверждается, что перерыв в работе космического аппарата "Глонасс-М" №745 является запланированным. Он был связан с прохождением теневых участков Земли и Луны. "Спутник был выключен 30 августа 2019 года в период с 13:28 до 15:03 мск. В настоящее время космический аппарат функционирует по целевому назначению", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Также там отметили, что с двумя ранее выведенными из состава группировки спутниками №717 и №742 в настоящее время проводятся работы по техническому обслуживанию.

Спутник №745, запущенный в 2011 году, был временно выведен из состава группировки в пятницу. В понедельник также временно был выведен его ровесник под номером 742.

Таким образом, всего в настоящее время работают 22 спутника из 24, необходимых для полного покрытия поверхности Земли.

В воскресенье должен вернуться к работе один из старейших аппаратов "ГЛОНАСС" №717, не работающий в составе группировки с 1 августа. Он летает с 25 декабря 2006 года.

Еще два спутника, один из которых также был запущен в декабре 2006 года, состоят в орбитальном резерве. Один проходит этап летных испытаний, на орбите он находится с 2011 года. Эти аппараты должны были отработать семь лет, таким образом они находятся уже за пределами срока эксплуатации.