Тело девочки из Петербурга, погибшей в турецком отеле, отправили на родину

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Тело девочки из Петербурга, скончавшейся в результате несчастного случая в турецком отеле, в воскресенье отправлено домой, сообщает Генконсульство РФ в Анталье.

"1 сентября регулярным авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург было отправлено тело несовершеннолетней россиянки Алисы Адамовой, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума", - говорится в сообщении на странице консульства в Facebook.

В ведомстве добавили, что российская сторона находится в контакте с местными властями и адвокатами и продолжит внимательно следить за ходом расследования инцидента.

18 августа в одном из отелей турецкого Бодрума руку ребёнка засосало в трубу бассейна, из-за чего она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы. Девочку поместили в реанимацию больницы города Денизли. Для помощи в лечении в Турцию прибыли петербургские врачи, однако ребенка спасти не удалось. 28 августа посольство РФ в Турции сообщило о смерти девочки.