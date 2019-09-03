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Центральный аппарат СК проконтролирует расследование смерти русской девочки в отеле в Турции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела по факту смерти двенадцатилетней россиянки в отеле в турецком Бодруме.

"Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), совершенного в отношении 12-летней гражданки Российской Федерации на территории Турецкой Республики",- сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По предварительным данным следствия, 18 августа девочка купалась в бассейне в отеле и при нырянии ее рука попала в трубу системы фильтрации, где застряла, в связи с чем ребенок длительное время находился под водой, после помощи пострадавшей она была госпитализирована в медицинское учреждение, где позднее скончалась.

"По версии следствия, данная трагедия стала результатом оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, со стороны сотрудников отеля, которыми не было обеспечено надлежащее технически-исправное состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна, пригодное для его безопасной эксплуатации",- заявила Петренко.

СКР Турция Бодрум

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