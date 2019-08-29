Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Польши и лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса считает неправильным то, что руководство России не пригласили на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые запланированы в Польше на 1 сентября.

"Не пригласив Россию, мы лишь ухудшаем наши и без того плохие отношения", - сказал Валенса в интервью польской газете "Речь Посполита". "Если у нас есть возражения, давайте разговаривать, а не изолировать", - отметил экс-президент Польши.

"На Польшу напали с двух сторон, одну сторону (Германию - ИФ) пригласили, а другую нет, - продолжил Валенса. - Путин должен 1 сентября быть в Польше и услышать правду о том, как на нас напали. Он должен услышать несколько нелицеприятных слов, но в дипломатической манере".

1 сентября в Польше пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны. На них приглашены лидеры США, ряда европейских стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. При этом польские власти не стали приглашать на мероприятия Владимира Путина из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - сказал ранее польский вице-премьер Яцек Сасин.

В Кремле негативно отнеслись к решению властей Польши не направлять официальное приглашение России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине или Великой Отечественной войне, или Второй мировой войне без участия нашей страны не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить", - сказал Песков журналистам.

1 сентября 1939 года Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу.