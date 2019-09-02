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Матвиенко заявила, что у РФ нет намерения воздвигать новый "железный занавес"

В новых условиях нужно научиться строить диалог педагогов и школьников, важны доказательность и уважение достоинства учащихся, считает спикер Совета Федерации

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что намерения воздвигать "железный занавес" у России нет, но в условиях формирования новой цивилизации важно наладить диалог учеников и учителей в школах, важно давать им фундаментальное образование и уважать их.

"Ожидать ослабления развязанной против нас Западом информационной войны явно не приходится. Тем не менее намерения воздвигать новый "железный занавес" у нас нет. В этих условиях воспитательная работа не должна быть ни проповедью, ни назиданием", - написала Матвиенко в своем блоге на официальном сайте СФ в понедельник.

Она считает, что нужно строить эту работу как диалог педагогов и школьников. "Она должна включать в себя такие элементы как доказательность, терпимость к иному мнению, уважение достоинства учащихся. В преподавании общественных наук, при всей важности знания учащимися фактов, событий, дат, на "выходе" важно иметь усвоение базовых ценностей, лежащих в основе российской цивилизации, формирование национальной идентичности, патриотизма", - отметила спикер.

Матвиенко подчеркивает, что "мы вступили в эпоху формирования новой цивилизации". "Её отличают стремительность и глубина происходящих изменений, возникновение новых, невиданных ранее возможностей, и вместе с тем таких же вызовов, рисков, угроз. В их числе угроза дегуманизации нашего общества, утраты национальной идентичности, включая язык, культуру, самосознание. На этом фоне особенно хорошо видно, какое огромное значение имеет возвращение в российские школы принципа единства обучения и воспитания. Дело за тем, чтобы придать этой работе системный характер и тем самым повысить её эффективность", - пишет спикер.

По ее словам, "неоспоримое преимущество отечественной системы школьного образования, включая советский период, - упор на его фундаментальность, на овладение пластом знаний, которые дают ответ на вопрос не только "как?", но и на вопросы "почему?" и "зачем?"".

"На каком-то этапе наше школьное образование ослабило внимание к этому моменту. Мы ставим задачу в сжатые сроки осуществить прорыв на интеллектуальные, технологические, производственные и иные высоты. И что особенно важно - находиться на них и далее. Усиление фундаментальности в школьном образовании - важная составляющая решения этой задачи", - пишет Матвиенко.

Она отмечает, что в последнее время "стало едва ли не признаком хорошего тона критиковать, а то и ругать качество школьного образования". "Спору нет, проблем хватает. Но почему не замечаются или игнорируются те позитивные изменения, которые произошли в отечественной школе за последние годы? Усилия, направленные на совершенствование федеральных государственных образовательных стандартов, ЕГЭ, методик преподавания конкретных предметов, учебников, приносят плоды", - подчеркивает Матвиенко.

По ее словам, о повышении качества образования говорят преподаватели вузов, колледжей, работодатели. Также спикер напоминает, что в последние годы российские школьники побеждают или занимают призовые места на международных олимпиадах практически по всем предметам - от математики, физики, химии, биологии, астрономии до программирования и информатики.

Общее образование и профессиональную подготовку в рабочих профессиях удалось вывести на современный уровень, считает спикер.

Она отметила и важность получения образования в малых городах и сельской местности.

Спикер подчеркнула, что в настоящее время принимаются усилия, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учителя - в Госдуме в осеннюю сессию планируется рассмотреть законопроект о снижении количества отчетных документов до четырех.

Матвиенко также призвала к осторожности применения информационных технологий в школе: "Бесспорно, развитие информационных технологий открывает новые возможности и в сфере школьного образования. Об этом свидетельствует, в частности, опыт осуществления в Москве, ряде других регионов проекта электронной школы. Вместе с тем этот же опыт говорит о том, что делать это надо аккуратно, что называется, без фанатизма".

"Полагаю, что "цифра" в сфере образования - не более, чем один из методических инструментов. Педагога она заменить не может и не сможет никогда. Компьютер, робот, искусственный интеллект в состоянии оказать действенную помощь в поиске информации, избавить от рутинной работы, связанной с её запоминанием. Но только учитель может научить школьника её пониманию, навыкам интеллектуального осмысления информации, её верификации, приведению в систему", - пишет Матвиенко.

Вместе с тем она считает необходимым выстраивать единую систему подготовки учителей и непрерывного повышения их квалификации.

Также она считает важной целью выявление талантливых детей, подростков, юношей и девушек, создание условий для того, чтобы они реализовали свой потенциал, как можно, полнее.

"Несомненно, трудные времена российской школы позади. Россия вернулась в число государств с достойным уровнем общего образования. У нас есть долгосрочная стратегия дальнейшего движения вперёд в этой сфере, есть воля и ресурсы для её осуществления", - заключает спикер.

Валентина Матвиенко Совет Федерации

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