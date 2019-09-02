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Площадь лесных пожаров в Иркутской области за выходные выросла почти в 3 раза

Она превысила 1,5 тыс. га

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие выходные в Иркутской области было ликвидировано два лесных пожара, продолжает действовать ещё четыре на площади 1 тыс. 513,5 га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Было ликвидировано два очага общей площадью 3,4 га: один в Ольхонском районе, второй - в Братском", - говорится в сообщении.

По данным на утро понедельника в локализованном состоянии перешло одно возгорание на 3,5 га в Качугском районе. Продолжается тушение трех пожаров площадью 1 тыс. 510 га: двух в Катангском, одного в Бодайбинском районе.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в регионе действовало три лесных пожара на 548 га: два - в Катангском, один - в Бодайбинском районе. Все они возникли в результате гроз. Таким образом, площадь горения за выходные выросла в 2,7 раза.

В Иркутской области с 22 августа отменен режим ЧС в лесах, который действовал с 11 июля из-за лесных пожаров. Рост площади и очагов горения был зафиксирован в начале июля на севере и северо-востоке региона - когда в западных районах произошло масштабное наводнение. В августе площадь горения превышала 700 тыс. га, число очагов доходило до 150, в зоне задымления находилось более 100 населенных пунктов.

Снижение площади лесных пожаров произошло в середине августа, когда на севере и северо-востоке региона прошли дожди, которых не было полтора месяца.

Иркутская область

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