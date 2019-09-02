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СКР проверит конфликт росгвардейца с прохожим в Новосибирске

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Новосибирской области проверяет информацию об инциденте с участием сотрудника Росгвардии,

Пресс-служба ведомства в понедельник отмечает, что как следует из сообщений СМИ, сотрудник Росгвардии подошел к мужчине и нанес ему удар в область лица и бросил его на дорогу.

Ведомство установит, превысил ли росгвардеец должностные полномочия, то есть если в его действиях признаки преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ.

Видеозапись, на которой запечатлен конфликт сотрудника Росгвардии и прохожего, была опубликована в группе Вконтакте "АСТ-54". В сообществе отметили, что инцидент произошел 30 августа на улице Панишева. Как сообщается, из остановившегося автомобиля УАЗ ФГУП "Охрана" вышли два сотрудника Росгвардии и подошли к прохожему. Между мужчиной и одним из сотрудников завязалась словесная перепалка, после чего он ударил прохожего и повалил на землю.

Новосибирская область Росгвардия СКР

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