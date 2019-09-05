На росгвардейца, ударившего прохожего в Новосибирске, завели уголовное дело

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Росгвардии, ударившего прохожего. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ (СКР).

Уголовное дело возбуждено по п."а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе Новосибирска.

По версии следствия, вечером 30 августа сотрудник Войск национальной гвардии, находясь при исполнении служебных обязанностей, увидел проходящего по дороге мужчину и остановил его, не объяснив, почему это сделал, и не представившись.

Прохожий, в свою очередь, продолжил свой путь, при этом он не совершал никаких правонарушений в тот момент, отмечают в СКР. "После этого сотрудник войск национальной гвардии применил в отношении мужчины насилие, а именно нанес ему удар в область лица, после чего схватил за шею и повалил на землю", - добавили в ведомстве.

2 сентября стало известно, что региональное управление СКР начало проверку по факту упомянутого инцидента.