Что произошло за день: понедельник, 2 сентября

Горящая яхта, покончивший с собой школьник и алфавитные рекорды учебных заведений

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суды решили не отбирать детей у родителей, которые брали их на несанкционированные митинги. Петру и Елене Хомских было вынесено предупреждение об отношении к детям. Аналогичное решение принято по делу Дмитрия и Ольги Проказовых.

- В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки. По словам информированного источника, в лесополосе недалеко от школы было найдено тело мальчика примерно 12 лет.

- Владимир Путин вновь посетил пострадавший от наводнения Тулун. Президент потребовал от Сбербанка реструктурировать долги пострадавших от паводка людей и раскритиковал местные власти за бумажную волокиту. Мэру Тулуна Путин посоветовал не хвалить приехавшее руководство, а решать проблемы жителей.

- Ураган "Дориан" нанес катастрофический ущерб Багамским островам. Сильные порывы ветра сносили крыши домов и валили деревья, затоплены дороги и жилые дома. В результате удара стихии погиб ребенок.

- Скончался посол России в Египте. Сергею Кирпиченко было 68 лет.

- Яхта с несколькими десятками людей на борту загорелась близ побережья Калифорнии. Местные СМИ сообщают, что погибнуть могли 34 человека. В Службе береговой охраны пока лишь подтверждают, что спасены пятеро членов экипажа.

- В Краснодаре открылась школа с 24 первыми классами от "А" до "Ш". Мэр Краснодара обещает, что в городе будут строить новые учебные заведения, а не стремиться к таким рекордам. Между тем, глава правительства Дмитрий Медведев посетил новую школу в Татарстане, где его поразил 1-й "М" класс.