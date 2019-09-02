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Первой жертвой урагана "Дориан" стал восьмилетний мальчик с Багамских островов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ребенок погиб в результате удара урагана "Дориан" на северную часть Багамских островов, сообщает издание Bahamas Press.

По его данным, жертвой стихии на острове Абако стал восьмилетний мальчик. По словам матери ребенка, ее сын утонул. Если сообщения о гибели ребенка подтвердятся, то он будет считаться первым человеком, погибшим из-за "Дориана", отмечают американские СМИ. Сестра восьмилетнего мальчика считается пропавшей без вести.

Согласно данным Международного комитета Красного Креста (МККК), "Дориан" разрушил и нанес ущерб около 13 тыс. жилых домов на островах Большой Багама и Абако. В МККК сообщили, что выделили $252 тыс. для оказания помощи пострадавшим в результате "первой волны" урагана.

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Из-за проливных дождей, обрушившихся на острова, затоплены дороги и жилые дома. По данным МККК, наблюдаются "экстренные" проблемы с подачей чистой воды.

По прогнозам, ураган "Дориан" в понедельник продолжит бушевать в районе Багамских островов, а затем начнет двигаться в сторону штата Флорида. После этого стихийное бедствие будет постепенно ослабевать, но продолжит путь вдоль американского побережья. Под угрозой удара урагана также находятся штаты Джорджия и Южная Каролина.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, максимальную категорию, по шкале Саффира-Симпсона. Степень возможных разрушений от него оценивается как катастрофическая.

Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине объявлена массовая эвакуация прибрежных населенных пунктов.

Багамские острова

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