Доля российских фильмов в прокате летом снизилась до минимума за 4 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В период с мая по август 2019 года доля сборов российских фильмов в прокате в РФ и СНГ снизилась до четырехлетнего минимума - до 3,2%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Бюллетеня кинопрокатчика".

По данным издания, российские фильмы за "сезон блокбастеров" (1 мая - 25 августа) собрали в кинотеатрах РФ и СНГ 551,7 млн рублей. Это в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Посещаемость при этом уменьшилась почти в три раза - с 7,3 млн зрителей в 2018 году до 2,5 млн.

При этом общие сборы летом текущего года побили рекорд - 19 млрд рублей при 77,3 млн проданных билетах. Так, доля российских фильмов в общих сборах составила 3,2% (11,5% в 2018 году), в зрителях — 1,8% (12,7% в 2018 году).

Заместитель главного редактора "Бюллетеня кинопрокатчика" Александр Нечаев подчеркнул, что эти показатели - рекордно низкие за последние четыре года, хотя лето и является традиционно неудачным для российских фильмов сезоном. По его словам, наибольшей популярностью у россиян пользовались фильмы "Король Лев" и "Мстители: Финал".

Нечаев прогнозирует, что доля отечественного кино в прокате еще может вырасти до 25% за счет осенних и предновогодних показов. Главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров считает, что доля российского кино по итогам этого года не превысит 20–21,5%. С начала года по 25 августа российские фильмы собрали в прокате 8,2 млрд рублей, или 22,45% от общей кассы.

Аналитик "Кинобизнеса сегодня" Станислав Демиденко выразил мнение, что хорошим вариантом по итогам года будет падение доли сборов российского кино на 2-3%, а в худшем случае стоит ожидать спада на 5-6% по сравнению с прошлым годом.