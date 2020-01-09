Суд вернул на работу свердловчанку, уволенную за срыв плана по показу российского кино

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд восстановил на работе администратора кинотеатра, уволенную за провальный прокат отечественных фильмов, сообщает пресс-служба суда.

Женщина работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре Богдановича (Свердловская область) с 2013 года, но летом прошлого года была уволена за неисполнение трудовых обязанностей "без уважительных причин".

"Причиной послужила претензия Федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, который счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации национальных фильмов РФ в объеме не менее 50% киносеансов", - говорится в сообщении.

Администратор, лишившись работы, подала иск в суд Богдановича против муниципального учреждения культуры, и тот постановил восстановить ее на прежнем месте. Также он обязал выплатить женщине средний заработок за время вынужденного прогула (более 18,3 тыс. рублей) и компенсацию морального вреда (2 тыс. рублей).

Учреждение не согласилось с решением и подало апелляцию в Свердловский облсуд, но тот отказался удовлетворить жалобу.

"Руководство МАУК "Центр современной культурной среды городского округа Богданович" не оказывало администратору кинотеатра никакого содействия. Администратор не был обеспечен ни материально-технической базой, ни денежными средствами", - подчеркивается в пресс-релизе.