Жители юго-запада Москвы выступили против строительства храма в парке "Зюзино"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Часть жителей района Зюзино на юго-западе столицы выразила несогласие с планируемой постройкой каменного храма в парке на улице Каховка.

Как заявила "Московскому комсомольцу" активист информационной группы "Зюзино за парк" Екатерина Ушакова, территория парка "Зюзино" относится к природным и озелененным территориям. А согласно постановлению правительства Москвы (№584-ПП от 24.08.2004) строить здания и сооружения, не связанные с целевым назначением данных территорий, запрещено.

Она указала на то, что по закону,на природных и озелененных территориях общего пользования вообще не допускаются никакие изменения, кроме как связанные с восстановлением зеленых насаждений или с реставрацией историко-культурных объектов.

В свою очередь МК напоминает, что в парке уже есть храм - деревянная церковь Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. Кроме нее, в районе есть еще четыре храма.

Публичные слушания, на которых было принято решение о строительстве храма, состоялись 17 апреля 2012 года, однако активисты называют их фиктивными и утверждают, что там присутствовали только сторонники церкви.

25 августа в парке "Зюзино" прошел митинг в защиту зеленой территории, петицию за сохранение парка подписали две тысячи человек.