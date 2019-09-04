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Похититель 213 кг нефрита у судебных приставов осужден в Иркутской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суд в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, укравшего в начале января из отдела судебных приставов более 200 кг конфискованного нефрита, сообщила пресс-служба Усольского горсуда.

По данным следствия, стоимость украденных 213 кг 250 г нефрита составила 970 тыс. 950 рублей. Этот камень был изъят судебным приставом в рамках исполнительного производства и находился на хранении. Ранее сообщалось, что крупная кража нефрита у судебных приставов произошла во время новогодних праздников. Организация, которая занимается реализацией или уничтожением конфиската, не смогла забрать камень до Нового года, и он остался на праздники в отделе судебных приставов.

Как сообщает суд, подсудимый действовал не один. Организатор преступления, дело которого выделено в отдельное производство, сообщил ему, когда в отделе приставов никого не будет, а также то, что там нет сигнализации, и дал ему ключи от места, где хранились мешки с нефритом.

Во время расследования кражи ее исполнитель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело рассматривалось судом в особом порядке. Его признали виновным в крупной краже чужого имущества с незаконным проникновением в помещение.

В октябре 2018 года суд в Усолье-Сибирском по требованию прокуратуры конфисковал крупную партию нефрита у местного жителя, который занимался его незаконной добычей в Бурятии. Мужчина также был оштрафован на 200 тыс. рублей по ст. 7.5 КоАП РФ (самовольная добыча полудрагоценных камней).

Иркутская область

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