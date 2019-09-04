На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Первые вагоны с технологией по распознаванию лиц пассажиров в пригородных электропоездах могут появиться через полтора года, считает гендиректор "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.

В кулуарах ВЭФ-2019 он сообщил журналистам, что этим вопросом уже занимаются предметно. По его прогнозам, все будет сделано в течение ближайших полутора лет.

По его словам, для реализации проекта необходимо решить два базовых вопроса. "Той компании, которая будет собирать эти данные, нужно получить соответствующую лицензию. ...И нами - установка оборудования. Установка оборудования - это вопрос месяцев. Как только получаем отмашку, в течение года точно все переустановим", - уточнил Липа.

На уточняющий вопрос, реализуем ли такой проект, он ответил утвердилтельно.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Сервисный блок представлен группой "Локомотивные технологии".

В компании 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также члена совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.